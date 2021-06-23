Депутат горсовета Петрозаводска подсчитала, сколько ей сделали прививок

Депутат Петросовета Галина Васильева напомнила, как раньше делали прививки – сколько и где.

На своей странице в соцсети депутат Галина Васильева написала, что учителей и других сотрудников школы прививали всегда.

«Медицинские работники взрослой поликлиники №4 заранее договаривалась с руководством школы о дне и времени, мы заблаговременно оповещали трудовой коллектив. Некоторые сотрудники писали отказ или предъявляли справку о медотводе. Прививали нас в школьном процедурном кабинете, а не где-то в торговом центре или на вокзале… Только за последние 11 лет работы в школе с 2007 по 2017 г.г. по национальному календарю мне было поставлено 17 профилактических прививок, в том числе 4 ревакцинации (повторная прививка), 9 - от гриппа. Специально свой учет не вела, узнала об этом, когда запросила в поликлинике выписку о профилактических прививках. Теперь думаю, а сколько их было за всю жизнь? Много. Считаю, получить прививку не страшно, если доверяешь проверенной вакцине и обстановке без ажиотажа», - отметила Галина Васильева.

Ранее сообщалось, что посетители торгового центра в Петрозаводске выстроились в длинную очередь, чтобы сделать прививку от ковида.