Реклама
Прислать новость
Грозы, ливни и град сегодня накроют всю Карелию 4
23.06.2021 09:05
Фермер в Карелии вырастила 30 тонн клубники и 100 тысяч тюльпанов 6
23.06.2021 12:45
Появились фото с места смертельного ДТП в райцентре Карелии
23.06.2021 13:18

Депутат горсовета Петрозаводска подсчитала, сколько ей сделали прививок

Новости. Общество
07:00, 24 Июня 2021
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Депутат Петросовета Галина Васильева напомнила, как раньше делали прививки – сколько и где.

На своей странице в соцсети депутат Галина Васильева написала, что учителей и других сотрудников школы прививали всегда.

«Медицинские работники взрослой поликлиники №4 заранее договаривалась с руководством школы о дне и времени, мы заблаговременно оповещали трудовой коллектив. Некоторые сотрудники писали отказ или предъявляли справку о медотводе. Прививали нас в школьном процедурном кабинете, а не где-то в торговом центре или на вокзале… Только за последние 11 лет работы в школе с 2007 по 2017 г.г. по национальному календарю мне было поставлено 17 профилактических прививок, в том числе 4 ревакцинации (повторная прививка), 9 - от гриппа. Специально свой учет не вела, узнала об этом, когда запросила в поликлинике выписку о профилактических прививках. Теперь думаю, а сколько их было за всю жизнь? Много. Считаю, получить прививку не страшно, если доверяешь проверенной вакцине и обстановке без ажиотажа», - отметила Галина Васильева.

Ранее сообщалось, что посетители торгового центра в Петрозаводске выстроились в длинную очередь, чтобы сделать прививку от ковида.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
17.06.2021, 12:55
Молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
17.06.2021, 14:33
«Почта России» распродает в Карелии свой автотранспорт по смешным ценам
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли

Аналитика

23.06.2021 12:32
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Врачи-парламентарии прокомментировали поручение президента России о запуске программы медицинской реабилитации
21.06.2021 15:18
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»
21.06.2021 09:30
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
20.06.2021 22:06
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»