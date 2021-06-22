Посетители торгового центра в Петрозаводске выстроились в длинную очередь, чтобы сделать прививку от ковида

В торгово-развлекательном центре на Лесном проспекте, 47-а образовалась очередь из вакцинироваться от COVID-19.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанка прислала фото, на котором запечатлела очередь в прививочный кабинет в торгово-развлекательном центре «Лотос Плаза».

«Очень много людей сидят в очереди, хотят сделать прививку от коронавируса», — написала петрозаводчанка.

Ранее сообщалось, что в торговом центре на Лесном проспекте, 47 оборудовали специальное помещение, где теперь можно сделать прививку от COVID-19. В помещении соблюдаются все противоэпидемические меры, разведены потоки посетителей.

Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет.

Чтобы пройти процедуру, вам нужно иметь при себе паспорт РФ, полис ОМС и СНИЛС.

Вакцинацию проводят специалисты Городской поликлиники № 1 вакциной «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»).

Режим работы пункта вакцинации ежедневно: с 13.00 до 19.00.