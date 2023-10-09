Депутатам Заксобрания Карелии предложили поделиться зарплатами

В карельском парламенте рассмотрели законопроект, согласно которому все без исключения депутаты претендуют на заработную плату за счет бюджета.

В среду, 11 октября, комитет Заксобрания Карелии по государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрел законопроект, по которому все депутаты парламента могут работать на профессиональной основе, то есть, за зарплату.



При этом авторы документа настаивают на том, чтобы не брать из бюджета дополнительные средства на новые зарплаты, а поделить между всеми парламентариями доходы той части Заксобрания, которая уже получает деньги.



Члены комитета рекомендовали депутатскому корпусу отправить законопроект на заключение главе республики.

Отметим, что из 36 депутатов парламента нашего региона сейчас заработную плату получают 17 человек.