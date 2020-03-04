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Депутату-коммунисту запретили въезд во двор парламента Карелии

Новости. Политика
16:33, 04 Марта 2020
фото: КПРФ
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Парламентскую охрану не устроила генеральная доверенность на депутатский автомобиль.

Депутату от КПРФ Татьяне Богдановой не позволили сегодня въехать на автомобиле во внутренний двор Законодательного собрания Карелии, где паркуют машины республиканские парламентарии. Об этом депутат-коммунист сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".   

"Мне, как депутату Законодательного cобрания РК, с сегодняшнего дня запрещен въезд моей машины на территорию Законодательного собрания! – написала Татьяна Богданова. – Пояснили тем, что собственником данного транспорта является муж, а я всего лишь имею генеральную доверенность!".

По словам депутата карельского парламента от КПРФ, она уже ничему не удивляется.

По информации депутатов от КПРФ, изменения во внутреннем распорядке Заксобрания Карелии произошли после "инцидента с туалетной бумагой". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-03-04 19:23:19
Какие же вы смешные, жуки в навозной куче. Мните себя фиг знает кем.
новый
2020-03-04 17:57:09
Местечковая депутатка, а форсу как у комиссарши
zanoza
2020-03-04 17:49:44
Давить и унижать аппозицию-это норма наших парламентариев!
Римма
2020-03-04 17:28:36
Прочитала еще раз материал: водителя барыни не пустили
Изя
2020-03-04 17:26:35
Скромнее надо быть коммунистам и не уподобляться единоросам , а то не дай бог посадят с ними за одно . Шоттуев сразу смекнул где лучше и свалил из КПРФ , теперь ставит машину как хочет )))) , наверное .
Римма
2020-03-04 17:04:21
Как говорит сейчас молодежь, хайпанула на пустом месте.
новый
2020-03-04 16:49:29
Не по чину
елпидифор
2020-03-04 16:46:11
Вот уж воистину: мне бы ваши проблемы...
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