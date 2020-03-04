Депутату-коммунисту запретили въезд во двор парламента Карелии

Парламентскую охрану не устроила генеральная доверенность на депутатский автомобиль.

Депутату от КПРФ Татьяне Богдановой не позволили сегодня въехать на автомобиле во внутренний двор Законодательного собрания Карелии, где паркуют машины республиканские парламентарии. Об этом депутат-коммунист сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Мне, как депутату Законодательного cобрания РК, с сегодняшнего дня запрещен въезд моей машины на территорию Законодательного собрания! – написала Татьяна Богданова. – Пояснили тем, что собственником данного транспорта является муж, а я всего лишь имею генеральную доверенность!".

По словам депутата карельского парламента от КПРФ, она уже ничему не удивляется.

По информации депутатов от КПРФ, изменения во внутреннем распорядке Заксобрания Карелии произошли после "инцидента с туалетной бумагой".