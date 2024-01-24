Парламентарии Карелии отказались увеличивать число депутатов, получающих зарплату

Карельские парламентарии отклонили законопроект, предполагающий перевод всех депутатов Заксобрания на постоянную основу.

Сегодня, 25 января, состоялось очередное заседание Заксобрания Карелии. Помимо прочих, на нем рассматривались законопроекты, внесенные группой депутатов, относящихся к фракциям партий «Яблоко», КПРФ и «Справедливая Россия». Они предполагали перевод всех парламентариев на работу на платной основе. В настоящий момент из 36 депутатов Заксобрания Карелии официально получают зарплату за работу в парламенте 17 человек.

Один из инициаторов законопроекта, Эмилия Слабунова, объясняла необходимость его принятия тем, что все депутаты должны иметь равные условия для работы. Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать более активному участию депутатов в законопроектной работе, существенному улучшению качества работы с избирателями и результативности исполнения их наказов.

Как уточнила Эмилия Слабунова, по ее расчетам, если разделить существующий фонд заработной платы на всех 36 депутатов карельского парламента, зарплата каждого отдельного парламентария составит 82 тысячи рублей.

«Если депутат заинтересован в исполнении своих полномочий, то постоянная и непостоянная основа не влияет на результаты работы, - ответил на это представитель фракции «Единой России», председатель комитета по Законности и правопорядку ЗС РК Сергей Шугаев. Он поставил в пример своего заместителя Артема Валюка, работающего не на постоянной основе и, тем не менее, успевающего автором множества законотворческих инициатив.

Председатель комитета Заксобрания по образованию и культуре Галина Гореликова предложила авторам законопроекта принять фракционные решения и разделить зарплату между депутатами по фракциям.

«Если вы помните, в прошлом созыве работал очень яркий депутат Рогалевич, который постоянно рвался на постоянную основу, и у него никак это не получалось. И ничего лучшего не нашел, кроме как сменить партию», - высказался о законопроекте представитель «Единой России» Леонид Лиминчук, отметив, что бессмысленно доказывать, что приносить пользу можно только за деньги.

Авторы инициативы утверждали, что перевод всех депутатов не повлечет дополнительных расходов из бюджета региона. Это утверждение поставил под сомнение спикер парламента Карелии. Как заметил Элиссан Шандалович, при переводе всех депутатов на платную основу в сторону увеличения расходов, поскольку, помимо собственно зарплаты, будут учитываться компенсации за проезд к месту отдыха, другие выплаты, оплата в фонды, оплата налогов и т.д.

В результате обсуждения депутаты Заксобрания отклонили законопроект. За инициативу высказались 10 присутствующих, тогда как «против» проголосовали 19 присутствующих.