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Ольга Шмаеник провела для студентов урок, посвященный Конституции РФ

Новости. Политика
12:19, 20 Ноября 2023
фото: © Законодательное собрание Карелии

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В рамках занятия студенты приняли участие во Всероссийском онлайн-конкурсе «30 лет Конституции России - проверь себя!».

В преддверии 30-летия Конституции Российской Федерации заместитель Председателя Законодательного Собрания республики Ольга Шмаеник провела для студентов ПетрГУ и Карельского филиала РАНХиГС урок, посвященный Основному закону страны.

Вице-спикер парламента напомнила, что Конституция России была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года и отметила, что спустя годы принимала непосредственное участие в работе над поправками в закон.

Ольга Шмаеник рассказала, что внести изменения в Конституцию предложил Президент России Владимир Путин. Также было предусмотрено обязательное обсуждение поправок в каждом регионе страны, а затем всероссийское голосование.

В Законодательном Собрании Карелии была создана рабочая группа. Депутаты, представители органов власти всех уровней, общественных организаций и специалисты в различных сферах деятельности широко публично обсуждали поправки и предложения жителей.

12 марта 2020 года на внеочередном заседании парламента республики поправки в Конституцию России были поддержаны большинством голосов. А через месяц, 22 апреля, состоялось общероссийское голосование по изменениям в Конституцию страны. В результате поправки были одобрены большинством россиян и вступили в силу 4 июля 2020 года.

Ольга Шмаеник подчеркнула, что принятие поправок в Конституцию России стало новым этапом развития страны. Так, например, закреплен статус России как правопреемницы Советского Союза, определено, что на территории Российской Федерации могут быть созданы федеральные территории и закреплена недопустимость отчуждения территорий страны и призывов к таким действиям.

Кроме этого, установлено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, индексация пенсий осуществляется не реже одного раза в год, гарантируются обязательное социальное страхование и адресная социальная поддержка граждан, индексация социальных пособий и других выплат.

Также дети признаны важнейшим приоритетом государственной политики, а государство создает условия, способствующие их всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Заместитель Председателя парламента Карелии отметила, что после принятия поправок к Конституции России была проведена большая работа над региональным законодательством.

В частности, внесены изменения в Конституцию Республики Карелия, в которой в том числе определены статус и полномочия депутатов Законодательного Собрания.

Ольга Шмаеник также рассказала молодым людям о порядке избрания депутатов и особенностях проведения первого заседания парламента вновь избранного созыва.

Студенты, кому исполнилось 18 лет, также приняли участие во Всероссийском онлайн-конкурсе «30 лет Конституции России - проверь себя!».

В рамках урока молоые люди побывали в залах заседаний, познакомились с историей развития парламентаризма в Карелии, работой профильных комитетов и фракций, процедурой разработки и принятия законов.

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