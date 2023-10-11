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Депутаты обсудили опыт создания первого в Карелии муниципального округа

Новости. Общество
10:17, 12 Октября 2023
фото: Заксобрание Карелии

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В Заксобрании Карелии с докладом выступил глава Суоярвского муниципального округа.

На заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Заксобрания Карелии, проходившему 11 октября, обсуждался вопрос преобразования Суоярвского района в муниципальный округ. Именно этот район первым в Карелии в мае 2022 года был преобразован в муниципальный округ, и с сентября по декабрь минувшего года там были сформированы все органы власти.

Перед депутатами Заксобрания Карелии с докладом «Суоярвский муниципальный округ: опыт, возникающие вопросы и перспективы» выступил глава округа Роман Петров.

В первую очередь он коснулся проблемных вопросов, возникших во время преобразования района в округ. На это ушло примерно 4 месяца.

Как отметил глава округа, не было определено лицо, которое подписывает нормативные акты. Был избран глава муниципального Совета депутатов, но не глава округа, в то время как документы должны были подписывать два руководителя. В результате после консультации с Минюстом в документах приходилось ставить две подписи — экс-главы района и руководителя Совета депутатов.

Кроме того, законом не было установлено, что со дня вступления в должность главы муниципального образования прекращаются полномочия глав сельских поселений, и приходилось отдельным решением Совета депутатов прекращать их деятельность.

Еще одна проблема — отсутствие модельного устава, которым можно было бы руководствоваться. Его пришлось разрабатывать юридическому отделу округа, опираясь на успешный опыт других регионов. Как ни странно, вопрос возник и с наличием высшего образования — у ряда глав поселений его не оказалось, между тем как по закону оно было необходимо.

Также Роман Петров отметил как большую проблему очень позднее присвоение округу кода в ОКТМО (Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований) — временный появился лишь в декабре, а постоянный — в феврале 2023 года. Это создало помехи в размещении графиков по закупкам и проведении оплат по договорам, заключенным еще районом.

При этом были отмечены и целый ряд плюсов новой системы — в частности, такой, как улучшение управляемости.

«Управляемость стала намного лучше, поскольку исчезли лишние прослойки в виде глав поселений и советов. Решения принимаются намного быстрее», — подчеркнул Роман Петров.

По его словам, положительным моментом является и тот факт, что не тратятся бюджетные деньги на выборы. Единообразным стал подход по решению ряда вопросов — по свету, по дорогам и так далее. К примеру, стал действовать единый для всего округа контракт на уборку дорог, благодаря чему не осталось участков, где дороги могут не убирать из-за отсутствия финансов.

Гражданам стало проще обращаться за решением тех или иных вопросов — исчезла путаница в разделении полномочий, при этом взаимодействие между властями округа и населением осуществляется различными способами.

Выросло, по словам чиновника, взаимодействие с жителями района, был воспринят положительный опыт назначения старост различных населенных пунктов. Отметил Роман Петров и дополнительное финансирование, которое выделила республика.

Депутатов, в свою очередь, интересовали вопросы эффективности и экономии бюджетных средств. В частности, главу округа попросили подсчитать, насколько снизилась финансовая нагрузка на органы местного самоуправления. Один из вопросов касался ситуации с культурно-досуговым центром Суоярвского района, где директора нескольких домов культуры стали художественными руководителями. Роман Петров в ответ заверил депутатов, что сотрудники учреждений культуры не стали меньше зарабатывать, сократилось лишь количество юридических лиц и, соответственно, были оптимизированы расходы на административные функции.

Еще один вопрос касался того, кто после преобразования района в муниципальный округ может заверять документы — депутаты напомнили, что ранее это делали главы поселений. Роман Петров уточнил, что сейчас это делает территориальный управляющий, поэтому на жителях населенных пунктов это сказываться не должно. Граждане по-прежнему могут заверять необходимые справки там же, где и всегда, в здании местной администрации.

«Нашей задачей всегда было в первую очередь не экономия, а сокращение нагрузки на специалистов на местах. Экономия у нас — именно на административных процедурах. Мы всегда работали с администрациями таким образом, чтобы никто на местах не пострадал. Других людей мы не найдем, нам ценны именно они. Мы говорим именно об экономии административного ресурса, о том, чтобы органы местного самоуправления реализовывали свои коммунальные полномочия», — резюмировал зампредседателя Законодательного собрания Карелии, член комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Илья Раковский.

Заместитель спикера Заксобрания отметил, что в докладе оказались очень подробно расписаны организационные задачи, и комитет порекомендует министерству национальной и региональной политики Карелии включить его в дорожные карты и методические материалы для тех районов, которые в дальнейшем будут преобразовываться в муниципальные округа. Напомним, в Карелии еще три района, Беломорский, Питкярантский и Сегежский, до конца 2023 года будут преобразованы в муниципальные округа.

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