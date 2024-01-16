Десятки домов остались без света в поселке на юге Карелии

В Лахденпохском районе произошла очередная коммунальная авария.
По информации ЕДДС Лахденпохского района, в поселке Хийтола отсутствует энергоснабжение домов по улицам Лесная и Большая Приозерская.
Работает аварийная бригада западно-карельских энергетических систем, рассказали районные власти.
Напомним, с конца прошлого года года в населенных пунктах Лахденпохского района свет пропадал десятки раз.
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