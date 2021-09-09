890x80
Реклама
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Питкярантский район - это музей под открытым небом (ВИДЕО)
11.09.2021 22:48
Пряжинский район - удивительное место, где дружно сосуществуют многие национальности (ВИДЕО)
11.09.2021 22:40
Кондопожский район по праву может называться одним из самых прогрессивных в республике (ВИДЕО)
09.09.2021 16:47
На выборах начался прием заявлений о голосовании на дому (ВИДЕО)
09.09.2021 14:42
Жители Олонецкого района устраивают уникальные праздники, чтобы познакомить гостей с карельской культурой (ВИДЕО)
09.09.2021 11:05
«Средства использованы рачительно»: Парфенчиков оценил подготовку к Дню республики 3
Сегодня 12:13
Следствие сообщило подробности о взрыве, от которого пострадал рабочий предприятия в Карелии
Сегодня 08:45
Жертвами коронавируса в Карелии стали еще два человека
Сегодня 09:23

ДЕТЯМ КАРЕЛИИ – ЛУЧШЕЕ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ!

Новости. Политика
12:56, 12 Сентября 2021

Новости партнеров

Педагогам республики – справедливую систему оплаты труда

В Карелии исполнение нового закона о школьном питании по поручению Президента России курирует депутат республиканского Заксобрания Галина Гореликова. Лично посещает столовые, заглядывает в холодильники и в кастрюли, пробует еду на вкус.

– Самый придирчивый контролер, конечно, не я, а сами дети, – говорит Гореликова. – Если еда приготовлена невкусно, то это и без слов понятно, тарелки едва тронутыми остаются, еду на помойку выбрасывать приходится. Мы опросили более тридцати тысяч детей и родителей. Только половина из них довольна качеством питания. Это значит, что нужно многое менять. 

Просьба многих родителей и школьников – солить и сахарить меньше, чем положено по устаревшим рецептам, дети сами себе добавят, если нужно. Для аллергиков в школьных столовых Петрозаводска уже появилось отдельное меню. С диабетиками сложнее, для них школьное питание будет налажено в новом учебном году. Возможно, в штаты учебных заведений придется ввести ставки диетсестер.

По мнению Галины Гореликовой, школьные столовые должны стать другими – светлыми, просторными. С отдельными столиками, как в кафе, а не с длинными неудобными лавками.

– Ностальгии по завтракам и обедам в советской школе у меня нет, – говорит Галина Гореликова.  – Помню те невкусные жирные котлеты, холодные макароны, молоко с пенками – мне и моим одноклассникам та еда совсем не нравилась. Сейчас все иначе, питание в школах сбалансированное. Родители в некоторых школах просят, чтобы детям предлагалось питание по принципу «шведского стола». А почему бы и нет – в Финляндии такое практикуется, нужно перенимать все полезное, что есть у наших соседей.

Поддержать педагогов!

Галина Гореликова и ее коллеги отправили на федеральный уровень проект единой системы оплаты труда педагогов. Гореликова считает, что оклад учителя за норму часов учебной нагрузки не должен быть ниже минимального размера оплаты труда, что необходим единый, четкий подход к установлению компенсационных и стимулирующих выплат.

Чтобы эта инициатива была воплощена в жизнь, Гореликовой необходимо продолжать депутатскую работу. Поэтому очень важно поддержать ее кандидатуру на предстоящих выборах. По ее инициативе и активном участии разработаны и приняты законы, цель которых – помочь педагогам. В частности, молодым педагогам, которые год отработали в сельской местности, выплачивается единовременная компенсация в 20 тысяч рублей. Педагоги, причем не только молодые, могут бесплатно получить участки для строительства. Им компенсируются расходы на коммунальные услуги. Введена доплата учителям за классное руководство, местная и федеральная. Победители региональных конкурсов «Учитель года» получают премии из бюджета республики.

– Все это в совокупности с программой «Земский учитель», когда педагог, переехавший на работу в глубинку, получает единовременную выплату в миллион рублей, – уже весомая поддержка работников образования, – говорит Гореликова. – Нужно продолжать!

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 6 Гореликовой Галины Анатольевны

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
07.09.2021, 08:20
Гриб-мутант обнаружен в Карелии (ФОТО)
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление

Чтиво

11.09.2021 16:35
Без политики
«Карловцы» погорели на героине: 17 лет спустя 1
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук 17 лет назад написала статью о том, как оказалась на скамье подсудимых знаменитая «карловская» банда.
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
07.09.2021 17:10
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»