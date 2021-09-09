ДЕТЯМ КАРЕЛИИ – ЛУЧШЕЕ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ!

Педагогам республики – справедливую систему оплаты труда

В Карелии исполнение нового закона о школьном питании по поручению Президента России курирует депутат республиканского Заксобрания Галина Гореликова. Лично посещает столовые, заглядывает в холодильники и в кастрюли, пробует еду на вкус.

– Самый придирчивый контролер, конечно, не я, а сами дети, – говорит Гореликова. – Если еда приготовлена невкусно, то это и без слов понятно, тарелки едва тронутыми остаются, еду на помойку выбрасывать приходится. Мы опросили более тридцати тысяч детей и родителей. Только половина из них довольна качеством питания. Это значит, что нужно многое менять.

Просьба многих родителей и школьников – солить и сахарить меньше, чем положено по устаревшим рецептам, дети сами себе добавят, если нужно. Для аллергиков в школьных столовых Петрозаводска уже появилось отдельное меню. С диабетиками сложнее, для них школьное питание будет налажено в новом учебном году. Возможно, в штаты учебных заведений придется ввести ставки диетсестер.

По мнению Галины Гореликовой, школьные столовые должны стать другими – светлыми, просторными. С отдельными столиками, как в кафе, а не с длинными неудобными лавками.

– Ностальгии по завтракам и обедам в советской школе у меня нет, – говорит Галина Гореликова. – Помню те невкусные жирные котлеты, холодные макароны, молоко с пенками – мне и моим одноклассникам та еда совсем не нравилась. Сейчас все иначе, питание в школах сбалансированное. Родители в некоторых школах просят, чтобы детям предлагалось питание по принципу «шведского стола». А почему бы и нет – в Финляндии такое практикуется, нужно перенимать все полезное, что есть у наших соседей.

Поддержать педагогов!

Галина Гореликова и ее коллеги отправили на федеральный уровень проект единой системы оплаты труда педагогов. Гореликова считает, что оклад учителя за норму часов учебной нагрузки не должен быть ниже минимального размера оплаты труда, что необходим единый, четкий подход к установлению компенсационных и стимулирующих выплат.

Чтобы эта инициатива была воплощена в жизнь, Гореликовой необходимо продолжать депутатскую работу. Поэтому очень важно поддержать ее кандидатуру на предстоящих выборах. По ее инициативе и активном участии разработаны и приняты законы, цель которых – помочь педагогам. В частности, молодым педагогам, которые год отработали в сельской местности, выплачивается единовременная компенсация в 20 тысяч рублей. Педагоги, причем не только молодые, могут бесплатно получить участки для строительства. Им компенсируются расходы на коммунальные услуги. Введена доплата учителям за классное руководство, местная и федеральная. Победители региональных конкурсов «Учитель года» получают премии из бюджета республики.

– Все это в совокупности с программой «Земский учитель», когда педагог, переехавший на работу в глубинку, получает единовременную выплату в миллион рублей, – уже весомая поддержка работников образования, – говорит Гореликова. – Нужно продолжать!

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 6 Гореликовой Галины Анатольевны