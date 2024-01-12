Детская больница в Петрозаводске пополнилась игровым оборудованием благодаря «Шайбе добрых дел»

В учреждении появились настольные игры и новая мебель для творчества.

Новая мебель для творчества и увлекательные настольные игры появились в игровых комнатах Детской республиканской больницы им. И. Н. Григовича благодаря акции «Шайба добрых дел», которую провели Благотворительный фонд имени Арины Тубис и хоккеисты Карелии и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в официальном паблике ДРБ.

Кроме того, фонд продолжает акцию «Подарок за отвагу»: дети, которые вынуждены переносить болезненные процедуры в стационарных отделениях, получают яркие веселые подарки.

«Благодарим Фонд А. Тубис и всех участников его благотворительных акций за поддержку пациентов ДРБ», — написали в паблике Минздрава Карелии.