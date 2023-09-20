Детский омбудсмен Карелии рассказал о видео с избиениями девочки-подростка в Пудоже

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев выступил перед парламентом республики, где раскрыл подробности по ситуации с избиением девочки в Пудоже.

Как сообщил Геннадий Сараев депутатам Заксобрания, видео избиения девочки-подростка в Пудоже изначально попало в полицию. Только потом постфактум оно получило распространение в интернете, пишет «Фактор News».

Напомним, в соцсетях рассказали о жестоком избиении подростками своей сверстницы. Подросток смогла сама добраться до дома, но впоследствии обратилась в больницу. Девочку направили из Пудожской ЦРБ в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводске.

Проверку начала прокуратура республики, на место выезжал детский омбудсмен Карелии.