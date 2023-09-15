В соцсетях рассказали о жестоком избиении подростками своей сверстницы

О жестоком избиении школьницы в Пудоже стало известно из соцсетей (18+).

о крайне жестоком избиении школьницы сообщили в паблике «Наш любимый Пудож» со ссылкой на Телеграм-канал.

Какой именно конфликт случился между подростками — неизвестно. Видео сняли местные жители на пудожском стадионе.

«Видно, что девушка сильно пострадала, её избивали по всем частям тела, в том числе и ногами по лицу», — пишут жители Пудожа.



В МВД появившееся видео ещё не комментировали.



Горе-операторы могли бы и разнять подростков, написали пользователи сети.



Местные жители пишут, что девочка в больнице, в хирургическом отделении. У нее более 40 травм, в том числе и сотрясение, сообщили в источнике.