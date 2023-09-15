В прокуратуре Карелии выяснили личности тех, кто избил девочку-подростка в Пудоже

В надзорном ведомстве рассказали подробности инцидента.

Прокуратура Карелии организовала проверку после распространения в СМИ информации об избиении девочки в Пудоже, сообщили в надзорном ведомстве.

Как было установлено, днем 12 сентября на городском стадионе произошел конфликт с участием трех девочек. Личности всех участниц драки установлены, выясняются обстоятельства произошедшего. Как уточнили в прокуратуре, конфликт произошел на личной почве.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице Пудожа на стационарном лечении.

Ход и результаты проверки инцидента прокурор района поставил на личный контроль. Одновременно прокуратура проверяет деятельность органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана правовая оценка их действиям.

Напомним, накануне в соцсетях распространились кадры избиения девочки-подростка в Пудоже. Пострадавшая оказалась в больнице, ситуацию на контроль взяли в Минобразе Карелии.