В Минобразования и спорта Карелии контролируют ситуацию с участием подростков в Пудожском районе

В республиканском ведомстве отреагировали на появление в соцсети публикации об ужасном инциденте в Пудожском районе.

В региональном министерстве отреагировали на появление в социальной сети «ВКонтакте» публикаций об ужасном инциденте с участием подростков в Пудожском районе.



Министерство образования и спорта Карелия держит ситуацию под контролем и находится на связи с правоохранительными органами и администрацией Пудожского района, сообщили в республиканском ведомстве.



В министерстве отметили, что в ближайшее время в образовательных учреждениях Пудожского района проведут разъяснительные и профилактические беседы с обучающимися.

Кроме того, педагоги взаимодействуют с родительским сообществом. Министерство подключило к работе республиканских специалистов и психологов.



Такие события и агрессивные взаимоотношения среди подростков недопустимы, заявили в Минобразования и спорта республики.

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Карелии отреагировал на обращения в связи с избиением девушки-подростка в Пудожском районе.

Напомним, в соцсетях рассказали о жестоком избиении подростками своей сверстницы.