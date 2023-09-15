В Минобразования и спорта Карелии контролируют ситуацию с участием подростков в Пудожском районе

В республиканском ведомстве отреагировали на появление в соцсети публикации об ужасном инциденте в Пудожском районе.
В региональном министерстве отреагировали на появление в социальной сети «ВКонтакте» публикаций об ужасном инциденте с участием подростков в Пудожском районе.
Министерство образования и спорта Карелия держит ситуацию под контролем и находится на связи с правоохранительными органами и администрацией Пудожского района, сообщили в республиканском ведомстве.
В министерстве отметили, что в ближайшее время в образовательных учреждениях Пудожского района проведут разъяснительные и профилактические беседы с обучающимися.
Кроме того, педагоги взаимодействуют с родительским сообществом. Министерство подключило к работе республиканских специалистов и психологов.
Такие события и агрессивные взаимоотношения среди подростков недопустимы, заявили в Минобразования и спорта республики.
Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Карелии отреагировал на обращения в связи с избиением девушки-подростка в Пудожском районе.
Напомним, в соцсетях рассказали о жестоком избиении подростками своей сверстницы.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание