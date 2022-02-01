Детский сад Петрозаводска собрал 6 тонн макулатуры и стал лидером всероссийского конкурса

За участие в экопроекте коллектив детского сада №104 получил благодарность от министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, сообщили в администрации Петрозаводска.

В декабре 2021 года детский сад № 104 Петрозаводска поддержал всероссийскую экологическую акцию #БумБатл. Педагоги и семьи воспитанников собрали более шести тонн макулатуры. По итогам проекта дошкольное учреждение попало в ТОП-3 детских садов и заняло среди них первое место.

За большой вклад в работу, направленную на сохранение окружающей среды, активисты получили благодарность от министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Коллектив дошкольного учреждения уже много лет участвует во всевозможных проектах экологической направленности. Педагоги, родители и дети сдают вторсырье, проводят субботники, сажают деревья. В прошлом году команда учреждения «Зеленые береты» стала победителем «ЭкоКубка» - соревнования, в ходе которого ребята участвуют в значимых городских мероприятиях.

"Несколько лет назад администрация города подарила нам говорящий контейнер для раздельного сбора мусора. Теперь дети не могут пройти мимо него, каждый раз стараясь «дать проглотику» газету или что-нибудь подобное, - рассказывает старший воспитатель детского сада Галина Костюкова. - Родители и педагоги несут из дома пластиковые крышки, макулатуру, алюминиевые банки и все, что можно сдать на переработку. В нашем учреждении соревнуются между собой даже группы. Самых активных мы поощряем новыми развивающими играми и другими полезными подарками".

Узнав о масштабной всероссийской акции #БумБатл, Галина стала инициатором участия детского сада и в этом проекте. Всего в адрес организаторов было направлено 4300 заявок - от образовательных учреждений, организаций и крупных компаний. Акцию поддержали по всей стране почти 900 тысяч человек. Детские сады не были заявлены в качестве участников, но, как очень активные, были отмечены в отдельной номинации.

Добавим, что #БумБатл проходит на территории нашей страны уже второй раз. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экология» и нацелена на популяризацию раздельного сбора отходов.