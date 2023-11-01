Девочку, выпавшую из окна многоэтажки в Петрозаводске, отправили вертолетом в Петербург

13-летняя девочка выпала из квартиры в многоэтажке, расположенной на Кукковке в Петрозаводске, вечером 29 октября.

В четверг, 2 числа, в 11.00 вертолет санавиации с бригадой медиков и девочкой, которая выпала из окна многоэтажки, отправился в Санкт-Петербург в институт имени Г. И. Турнера. Состояние девочки тяжелое, стабильное, сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.



«Эта трагедия вызвала сочувствие в сердцах жителей Карелии. Переживали и медики, которые с первых минут делали всё необходимое, чтобы спасти девочку. Благодарю бригаду скорой помощи, специалистов РБ СЭМП (БСМП), Детской республиканской больницы им И. Н. Григовича, Республиканской больницы им В. А. Баранова», — заявил министр.



По его словам, транспортировка планировалась вертолетом 1 ноября, но в связи с нелетной погодой и с выявленным в институте случаем кори петербургские коллеги не принимали на госпитализацию.



Минздрав Карелии экстренно обратился к главному государственному санитарному врачу по городу Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой с просьбой разрешить госпитализацию девочки.



У пациентки имеются все прививки, в том числе ревакцинация от кори. Отсрочка госпитализации могла привести к тяжелым увечьям, добавил министр.



«Благодарю Наталию Семеновну за быстрое решение всех вопросов», — заключил он.



Напомним, 13-летняя девочка упала с многоэтажки, расположенной на Кукковке в Петрозаводске, вечером 29 октября. Ребенка в тяжелом состоянии отвезли в РБ СЭМП. Карельские медики оказали девочке всю необходимую помощь.