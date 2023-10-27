Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии выпавшей из окна девочки

Михаил Охлопков объяснил, от чего зависит транспортировка ребенка в Санкт-Петербург.

О состоянии 13-летней девочки, выпавшей из окна многоэтажки накануне вечером, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам главы Минздрава, сейчас состояние ребенка тяжелое, стабильное. Врачи РБ СЭМП (БСМП) продолжают оказывать всю необходимую помощь.

«Сегодня провели консилиум врачей. Девочку осмотрели сердечно-сосудистый хирург из Республиканской больницы им В. А. Баранова, кардиолог, а также заведующий отделением ИТАР и заместитель главного врача Детской республиканской больницы им И. Н. Григовича. Согласовали лечение», — написал Михаил Охлопков.

Как сообщил министр, утром будет проведен дополнительный осмотр. По его результатам будет принято решение о транспортировке пациентки на вертолете в Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Минздрава РФ, находящийся в Санкт-Петербурге.

Напомним, 13-летняя девочка упала с многоэтажки, расположенной на Кукковке в Петрозаводске, вечером 29 октября. Ребенка в тяжелом состоянии отвезли в РБ СЭМП.