Девушку-инвалида из Святозера увезли в больницу из холодного аварийного дома

Надежда Шпакова, чью историю в 2020 году рассказали на федеральном телеканале, попала в больницу после того, как замерзла дома.

Жительница Святозера Надежда Шпакова, страдающая остеомиелитом в хронической форме, уже не раз привлекла внимание журналистов и общественников. Девушка-инвалид живет в аварийном двухэтажном доме, расселение которого планируется не скоро. В конце октября делом заинтересовался председатель Следкома России Александр Бастрыкин, крышу в аварийном доме отремонтировали. Однако жизнь девушки и ее мамы это улучшило лишь в некоторой степени. Надя замерзла в аварийном доме и попала в больницу, пишет «Фактор News».

«По словам Нади, когда в начале ноября они с мамой стали протапливать квартиру основательно, влага все равно буквально ощущалась в воздухе. Просушить стены, когда во всем доме живет лишь несколько семей, не удалось. В квартире семьи Шпаковых появились гнилостные мушки, которых раньше никогда не было. Затем ударили морозы. А уже в конце ноября Надежда попала в больницу. Врачи диагностировали проблемы с почками», - пишет издание.

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