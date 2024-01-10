В больницу попал еще один сосед замерзшего насмерть в квартире жителя Карелии

Житель аварийного дома в Медвежьегорске находится под присмотром в ЦРБ.

Второй мужчина из дома по улице Повенецкая в Медвежьегорске, где ранее насмерть замерз их сосед, также оказался в местной ЦРБ. Об этом сообщил глава района Максим Антипов.

Ранее туда с обморожением попал еще один житель дома.

«Друзья, одному из пострадавших, о котором я рассказывал вчера, также понадобилась медицинская помощь. На данный момент, оба мужчины находятся под присмотром в Медвежьегорской ЦРБ», — написал глава района.

Напомним, 6 января, в разгар морозов, в аварийном доме на улице Повенецкая в Медвежьегорске произошла трагедия — ночью насмерть замерз один из жильцов дома. Два других жильца той же квартиры получили обморожения. В многоквартирном доме, кроме них, проживает лишь еще одна пенсионерка.