Для посещения Сбербанка QR-код не потребуется

Не спросят на входе и справку об отрицательном анализе на ковид, сообщает ПАО Сбербанк.

C 15 октября 2021 года в Карелии введены дополнительные антиковидные ограничительные меры в соответствии с изменениями, внесенными в распоряжение главы республики от 12.03.2020 № 127-р.

Ряд учреждений и массовые мероприятия могут посещать лица при предъявлении QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией, если со дня выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Сбербанк не входит в перечень организаций, для посещения которых требуются вышеперечисленные документы. Обслуживание клиентов осуществляется банком в прежнем режиме.