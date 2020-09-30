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Дмитриев: Новая экспертиза сочла все 9 фотографий порнографическими

Новости. Общество
06:40, 01 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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Осужденный за педофилию на 13 лет строгого режима поисковик Дмитриев рассказал подробности расследования дела.

Во вторник, 29 сентября, Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания исследователю сталинский репрессий Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

"Новая газета" опубликовала письмо Дмитриева фотографу Виктории Ивлевой.

"Вика, привет! По 132 дали тринадцать, как и просил прокурор, по "оправданным статьям" — назначили новое судебное разбирательство в ином составе суда.[...]
[...]Я так понимаю, еще повоюем.
[...]"Новая" порнографическая экспертиза нашла все девять фотографий порнографическими. По каким признакам — мне не ведомо. Само заключение в руках не держал ни я, ни "адвокат" положняковый.
По-моему, полный беспредел в Верховном суде РК.
[...] Всем привет, не сломался, не сник, готов к борьбе дальше! Мы еще повоюем.
Как там Катька это переживет?
29.09.20 Юрий Дмитриев (Хоттабыч) СИЗО-1 гор.Петрозаводск"

Ранее в программе "Дежурная часть", которая выходит на государственном телеканале "Россия-24", показали шокирующие снимки. Фотографии предположительно взяты из личного архива карельского поисковика, исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил поисковика Дмитриева к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

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