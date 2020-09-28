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Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Новости. Криминал
16:57, 29 Сентября 2020
фото: © Сергей Маркелов / 7х7
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Верховный суд республики рассмотрел апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска и заменил ранее назначенное наказание поисковику Дмитриеву, осужденному за педофилию, на 13 лет колонии строгого режима.

Верховный суд Карелии назначил Юрию Дмитриеву наказание в виде лишения свободы на 13 лет в колонии строгого режима. 

В оправдательной части по изготовлению порнографии дело Дмитриева отправлено на пересмотр в Петрозаводский суд.

"Апелляционный приговор состоит из двух частей. Первая часть - это изменение приговора суда первой инстанции. То есть вынесен новый приговор... Объем наказания изменен с 3,5 года на 13 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима. В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд", - заявил адвокат потерпевших Игорь Перов

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении его приемной несовершеннолетней дочери.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон. 

Так, Виктор Ануфриев, адвокат Юрия Дмитриева, попросил Верховный суд полностью оправдать осужденного. 

Адвокат Игорь Перов, представляющий в суде интересы приемной дочери Юрия Дмитриева, заявил, что суд вынес слишком мягкий приговор по тяжкой статье. Кроме того, по мнению Перова, подлежал отмене оправдательный приговор по обвинению в изготовлении порнографии. Адвокат потребовал отправить дело на новое рассмотрение.

Не согласилась с приговором и прокуратура Петрозаводска, которая также внесла апелляционное представление на решение Петрозаводского горсуда.

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и  хранении оружия Дмитриева оправдали.

Юрий Дмитриев вину не признает. По оценке осужденного, его преследуют за изучение событий в Сандармохе – месте массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, которое было обнаружено Дмитриевым в конце 90-х годов. В поддержку арестованного выступили многие известные деятели культуры, науки и политики из России и других стран.

Как сообщалось ранее, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. 

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ppppp
2020-09-29 17:01:19
Вот это поворот!!!
Гость
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