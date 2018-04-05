Дмитриев ждал, что его оправдают по делу о порнографии

Глава правозащитного центра "Мемориал" в Карелии Юрий Дмитриев ожидал, что судья горсуда Петрозаводска Марина Носова оправдает его по делу о детской порнографии.

"Приговор суда ожидаемый, он закономерный. Вопрос другой: через какое время он бы прозвучал - не сегодня, а через месяц, не через месяц, а через два. Я рад, что все завершилось относительно быстро", - сказал журналистам Юрий Дмитриев после оглашения приговора.

"Ничего плохого не было", - сказал Дмитриев в ответ на вопрос, почему суд вынес такое решение.

Его адвокат Виктор Ануфриев назвал приговор суда прецедентом.

"Я считаю его законным и справедливым на 90%", - сказал защитник.

Ранее горсуд Петрозаводска оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Судья Марина Носова назначила ему наказание в иде 2,5 лет ограничения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. Оглашение приговора проходило в закрытом режиме. Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова требовала приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима.