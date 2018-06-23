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Новости. Криминал
15:33, 23 Июня 2018

"Порнография, не порнография – как формально, с точки зрения закона, квалифицировать снимки из дела Дмитриева, теперь заново будет решать суд"

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Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор руководителю карельского отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву.

Дело, в рамках которого Дмитриев обвинялся в развратных действиях по отношению к своей малолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии, вернули на новое рассмотрение.

Напомним, Петрозаводский городской суд вынес Дмитриеву по "нехорошим" статьям оправдательный приговор. Прокуратура его обжаловала. Жалобу подала и родная бабушка девочки, которая с приговором тоже не согласилась.

По данным следствия, Юрий Дмитриев на протяжении долгого времени фотографировал свою несовершеннолетнюю приемную дочь обнаженной. Началось все, когда девочке было девять лет, закончилось, когда ей исполнилось одиннадцать: в отношении Дмитриева возбудили уголовное дело, а ребенка поместили под опеку. Правоохранительные органы убеждены, что снимки являются порнографическими. Результаты проведенных экспертиз оказались противоречивы: одни эксперты с мнением следствия согласились, другие сочли, что именно как порнографию снимки квалифицировать все-таки нельзя.

Порнография, не порнография – как формально, с точки зрения закона, квалифицировать снимки, теперь заново будет решать суд. Но зачем вообще 60-летний мужчина фотографировал свою приемную дочь, уже далеко не младенца, в обнаженном виде? 

Подробнее читайте в материале "Столицы на Онего".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-06-23 15:53:36
Очень много вопросов. На какие средства этот фотограф содержал приемного ребенка? По какой профессии работал - конкретно где когда и кем. Есть ли соответствующие записи в трудовой книжке? Получает ли пенсию и есть ли трудовой стаж? Какие документы им были предоставлены в орган опеки на момент удочерения?
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