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В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева (ВИДЕО)

Новости. Общество
06:40, 28 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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На федеральном телеканале вышел сюжет о скандальном деле исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

В программе "Дежурная часть", которая выходит на телеканале "Россия-24", показали шокирующие снимки. Фотографии предположительно взяты из личного архива карельского поисковика, исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

"Часть фотографий, маленькая, незначительная часть, стала доступной широкой общественности. И все увидели, что то, о чем говорят в суде, то, о чем с ужасом рассказывала следственная группа, это все правда. Подумайте на досуге, если у вас еще есть хотя бы капля совести, о судьбе этой несчастной девочки, которая через все это прошла", - сказал журналист и писатель Армен Гаспарян.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

На данный момент Верховный суд республики рассматривает апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска. Следующее заседание суда назначено на 29 сентября. Процесс идет в закрытом режиме.

Юрий Дмитриев не признает вину.

Сюжет о Дмитриеве смореть с 14.10 минуты.

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