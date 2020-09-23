В Карелии новый адвокат Дмитриева прокомментировал свое участие в деле осужденного за педофилию поисковика

Суд не будет откладывать заседания по делу осужденного за педофилию Юрия Дмитриева, несмотря на отсутствие на процессе его основного защитника Виктора Ануфриева, считает новый адвокат поисковика Артем Черкасов.

Адвокат Артем Черкасов был назначен для осуществления защиты Юрия Дмитриева постановлением Верховного суда Карелии. Сообщалось, что его защитник по соглашению Виктор Ануфриев не может присутствовать на процессе в Петрозаводске из-за болезни. Сообщалось, что Ануфриев находится в режиме самоизоляции.

Артем Черкасов заявил в беседе с корреспондентом "Столицы на Онего", что полностью ознакомился с материалами дела. Адвокат рассказал, что он и его подзащитный настаивают на необходимости переноса заседаний. Артем Черкасов надеется, что Виктор Ануфриев сможет прибыть в Петрозаводск на продолжение процесса.

Черкасов пояснил, что на данный момент он согласовывает свои действия по защите Дмитриева с Ануфриевым.

"Мы с ним на связи. То есть я, естественно, не могу не согласовывать свои действия с ним, поскольку он адвокат, который изначально в этом деле защиту Дмитриева осуществлял, поэтому мы с ним на контакте. Перед судебным заседанием согласовываем тактику и стратегию защиты", - заявил Артем Черкасов.

Он утверждает, что отсутствие Виктора Ануфриева в Петрозаводске не станет преградой для продолжения процесса в Верховном суде республики.

"Если по каким-то причинам он (ред. – Ануфриев) и дальше не будет приезжать, то это дело просто-напросто будет рассмотрено в его отсутствие. Я ему это тоже говорил. И он это понимает. Поэтому, конечно, было бы хорошо, если бы он все-таки изыскал возможности приехать – у нас, получается, 29 числа назначено заседание – вот на эту дату", - рассказал Черкасов.

Адвокат Артем Черкасов пояснил, что в настоящих условиях Юрий Дмитриев не имеет альтернатив и вынужден работать с защитником по назначению.

"Мы же с ним (ред. - с Дмитриевым) разговаривали до начала судебного заседания. Я рекомендовал ему заявить мне отвод. Сказал, чтобы он не стеснялся это делать, обижаться я на него не стану. Поскольку его защиту осуществляет адвокат Ануфриев по соглашению, а причина его неявки является, по сути, уважительной, то наша изначально позиция была направлена на то, чтобы все-таки отложить процесс, который был в прошлый раз, - 22, получается, числа - до момента, пока не приедет адвокат по соглашению. Соответственно, он отвод этот заявил. Я его поддержал. Но Верховный суд его не принял, поскольку в данном случае он не является для суда обязательным, и продолжили уже рассмотрение дела с моим участием. Аналогичная ситуация и 29-го будет, если Ануфриев не приедет. Так же мы попросим отложить, но с вероятностью 99 процентов можно будет утверждать, что они не отложат. И если Ануфриев не приедет, то, значит, будем рассматривать с моим участием", - пояснил адвокат Артем Черкасов.

Новый защитник Юрия Дмитриева заявил, что ознакомлен с материалами дела в полном объеме.

17 сентября телеканал "Рен ТВ" выпустил материал, в котором сообщалось, что заявлявший о своей болезни адвокат Виктор Ануфриев, был замечен идущим на работу в офис.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной несовершеннолетней дочери.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

Процесс проходит в закрытом режиме. Его детали не подлежат разглашению. Юрий Дмитриев не признает себя виновным.