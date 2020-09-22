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Суд назначил нового адвоката для защиты интересов осужденного за педофилию Юрия Дмитриева

Новости. Криминал
18:21, 22 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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Коллегия Верховного суда Карелии назначила Артема Черкасова адвокатом Юрия Дмитриева, поскольку защитник исследователя сталинских репрессий Виктор Ануфриев заявил о своей болезни.

Сегодня в Верховном суде Карелии в течение дня длилось заседание по делу общественника Юрия Дмитриева, которого обвиняют в педофилии. Верховный суд республики рассматривает апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска, приговорившего исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной несовершеннолетней дочери.

Сегодня коллегия судей назначила Юрию Дмитриеву нового защитника. Им стал Артем Черкасов. Об этом "Столице на Онего" сообщили в пресс-службе Верховного суда Карелии. Ранее сообщалось, что Виктор Ануфриев, изначально представляющий в суде интересы общественника, заболел и не смог присутствовать на заседании. Ануфриев на данный момент находится в режиме самоизоляции. Сам он потребовал перенести заседание суда, чтобы лично принять участие в процессе. Юрий Дмитриев не соглашался с назначением ему нового защитника.

Сегодня заседание суда было отложено и будет продолжено 29 сентября. Как пояснили в пресс-службе Верховного суда Карелии, если к этому моменту адвокат Виктор Ануфриев сможет прибыть на заседание, то интересы Юрия Дмитриева будет представлять он.

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Гособвинение просило для Юрия Дмитриева 15-летний срок. Сам он вину не признает. 

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон. 

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Комментарии

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новый
2020-09-22 18:46:53
Педофилы, особенно престарелые, очень не любят отбывать наказание на строгом режиме. Тем более этот персонаж знает, ибо отбывал уже за тяжкие телесные. Исследователи сталинских репрессий там без надобности. Там нужны рабочие профессии, а этот кроме фиги воробьям показывать ничего не умеет. Не приучен к работе. А потому будет вечным дневальным по совмещенному санузлу в бараке. Вот такая перспектива.
кир
2020-09-22 18:37:16
Максимальный срок педофилу. Пора кончать с либеральными "ценностями".
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