Дочь пострадавшей во встречном ДТП на выезде из Петрозаводска ищет свидетелей

Вечером 17 октября на Суоярвском шоссе не поделили дорогу две иномарки.
Пользователь сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» с ником Anastasia Sergeevna ищет свидетелей дорожной аварии на Суоярвском шоссе.
«Прошу очевидцев скинуть видео- и фотоматериалы в директ мне. Машина Chevrolet Aveo красная, я являюсь дочкой потерпевшей стороны», — написала женщина.
Напомним, 17 октября, в 19.35, на третьем километре Суоярвского шоссе 40-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Aveo.
В результате 52-летняя водитель Chevrolet получила телесные повреждения, ее госпитализировали в БСМП.
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