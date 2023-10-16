Дочь пострадавшей во встречном ДТП на выезде из Петрозаводска ищет свидетелей

Вечером 17 октября на Суоярвском шоссе не поделили дорогу две иномарки.

Пользователь сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» с ником Anastasia Sergeevna ищет свидетелей дорожной аварии на Суоярвском шоссе.



«Прошу очевидцев скинуть видео- и фотоматериалы в директ мне. Машина Chevrolet Aveo красная, я являюсь дочкой потерпевшей стороны», — написала женщина.



Напомним, 17 октября, в 19.35, на третьем километре Суоярвского шоссе 40-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Aveo.



В результате 52-летняя водитель Chevrolet получила телесные повреждения, ее госпитализировали в БСМП.



