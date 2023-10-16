Петрозаводчанка попала в больницу после встречного столкновения на выезде из города

Вечером 17 октября на Суоярвском шоссе не поделили дорогу две иномарки.

Во вторник, 17 октября, в 19.35, на третьем километре Суоярвского шоссе 40-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Aveo.



В результате 52-летняя водитель Chevrolet получила телесные повреждения, ее госпитализировали в БСМП.



Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются, сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.







