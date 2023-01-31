Доходы и расходы бюджета Петрозаводска выросли почти на 42 миллиона рублей

Горсовет карельской столицы внесли поправки в муниципальный бюджет на 2023 год.

Депутаты Петрозаводска одобрили сегодня поправки в муниципальный бюджет на нынешний год. Поступившие в карельскую столицу межбюджетные трансферты позволили городским властям увеличить доходы и расходы столичной казны на 41,9 миллиона рублей.





Как отметили в Петросовете, средства в размере 21,9 миллиона предложено направить на ремонт спортивного зала в лицее №13, установку теневых навесов в детском саду №21, устройство наружного освещения у финно-угорской школы и школы № 27, ремонт кровли Детского театрального центра и приобретение оборудования для реализации проекта «Использование арт-технологий для развития и оздоровления детей» в дошкольных учреждениях №1, № 88, №101, № 112, № 120. Кроме того, 20 миллионов предоставлены на организацию спортивных мероприятий, участие спортсменов в соревнованиях и сборах, оплату труда тренерского состава, приобретение инвентаря и экипировки.

Сессия поддержала три депутатские поправки, которые предусматривают софинансирование городского бюджета в размере 14 миллионов рублей работ по строительству второго этапа спортивного комплекса «Луми» и перераспределение средств на ремонт дорог, модерннизацию наружного освещения и благоустройство дворовых территорий.