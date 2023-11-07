Карелия в этом году получила из федеральной казны 28,5 млрд рублей

Министерство финансов подвело итоги поступления трансфертов из федерального бюджета за январь-октябрь 2023 года.
Их общий объем за этот период составил 28,5 млрд рублей, сообщили в региональном Минфине.
Из них:
- дотации - 7,9 млрд рублей;
- субсидии - 14,7 млрд рублей;
- субвенции – 2 млрд рублей;
- другие межбюджетные трансферты - 2,1 млрд рублей;
- поступления из фонда развития территорий - 1,8 млрд рублей.
В частности, деньги пошли на образование, здравоохранение, культуру и спорт, на социальную поддержку граждан и поддержку отраслей экономики.
В министерстве также сообщили о том, что в сравнении с прошлым годом увеличилось софинансирование ремонта и строительства дорог, оснащения школ, организации бесплатного горячего питания школьников, оснащения и модернизации медицинских организаций, на санавиацию, региональные социальные доплаты к пенсиям.
Общий объем федеральной поддержки по состоянию к 1 ноября прогнозируется в сумме 33,7 млрд рублей, заключили в Минфине республики.
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