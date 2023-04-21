Дополнительное технологическое присоединение, выполняемое ОРЭС-Петрозаводск, повысит мощь Онежского судостроительно-судоремонтного завода

Это станет возможным, благодаря применению современных износостойких материалов с высокими техническими характеристикам.

Совсем скоро флагман карельской промышленности Онежский судостроительно- судоремонтный завод обретет еще бОльшую мощь и выйдет на новый уровень производства за счет дополнительного технологического присоединения, в рамках которого ОРЭС-Петрозаводск осуществляет строительство распределительного пункта и 12-ти км кабельных линий.

Работы ведутся в режиме «онлайн» ежедневно, несмотря на движение транспорта в Петрозаводске и уличный людской поток, что, безусловно, усложняет задачу!





ОРЭС-Петрозаводск не нарушает благоустройство города. Кабель прокладывается методом горизонтально направленного бурения - этим самым процесс еще и ускоряется, а дополнительные работы по восстановлению дорожного полотна и асфальта не появляются.





В прошлом году специалисты таким же образом тянули более 2 км кабеля со стороны Старой Кукковки до железнодорожного полотна. Работы этим летом включают в себя прокладку порядка 10 км кабельных линий с использованием кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена - он является одним из самых современных износостойких материалов с высокими техническими характеристиками, что еще больше повышает надежность электроснабжения завода.