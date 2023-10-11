Дорожники привели в порядок трассу, соединяющую пять деревень в Карелии

Глава республики сообщил об окончании ремонта дороги на Нижнюю Салму.
Как на своей странице в социальной сети сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, дорожники привели в порядок трассу до деревни Нижняя Салма в Пряжинском районе.
«Эта дорога отворачивает от федеральной трассы А-121 и идет через пять деревень: Савиново, Каскессельга, Ламбисельга, Гутсельга и Салменица. Была в очень плохом состоянии. Теперь — другое дело», — сообщил Парфенчиков.
По его словам, по сути, подрядчик построил новую дорогу.
«Компания „АБЗ-ДОРСТРОЙ“, выполнила все основные работы. Осталось дорожные знаки установить и автобусные остановки», — отметил руководитель региона.
Он напомнил, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в республику удалось привлечь федеральные средства. На эти деньги в 2019 году отремонтировал 130 километров региональных трасс, а в этом - 340.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание