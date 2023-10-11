Дорожники привели в порядок трассу, соединяющую пять деревень в Карелии

Глава республики сообщил об окончании ремонта дороги на Нижнюю Салму.

Как на своей странице в социальной сети сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, дорожники привели в порядок трассу до деревни Нижняя Салма в Пряжинском районе.



«Эта дорога отворачивает от федеральной трассы А-121 и идет через пять деревень: Савиново, Каскессельга, Ламбисельга, Гутсельга и Салменица. Была в очень плохом состоянии. Теперь — другое дело», — сообщил Парфенчиков.



По его словам, по сути, подрядчик построил новую дорогу.



«Компания „АБЗ-ДОРСТРОЙ“, выполнила все основные работы. Осталось дорожные знаки установить и автобусные остановки», — отметил руководитель региона.



Он напомнил, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в республику удалось привлечь федеральные средства. На эти деньги в 2019 году отремонтировал 130 километров региональных трасс, а в этом - 340.







