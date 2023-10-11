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Дорожники привели в порядок трассу, соединяющую пять деревень в Карелии

Новости. Общество
07:40, 12 Октября 2023
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Глава республики сообщил об окончании ремонта дороги на Нижнюю Салму.

Как на своей странице в социальной сети сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, дорожники привели в порядок трассу до деревни Нижняя Салма в Пряжинском районе.

«Эта дорога отворачивает от федеральной трассы А-121 и идет через пять деревень: Савиново, Каскессельга, Ламбисельга, Гутсельга и Салменица. Была в очень плохом состоянии. Теперь — другое дело», — сообщил Парфенчиков.

По его словам, по сути, подрядчик построил новую дорогу.

«Компания „АБЗ-ДОРСТРОЙ“, выполнила все основные работы. Осталось дорожные знаки установить и автобусные остановки», — отметил руководитель региона.

Он напомнил, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в республику удалось привлечь федеральные средства. На эти деньги в 2019 году отремонтировал  130 километров региональных трасс, а в этом - 340. 



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