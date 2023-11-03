Доску в честь архитектора, поднявшего Петрозаводск из руин, установили в центре города

Под руководством Лазаря Чинёнова столицу Карелии после войны отстроили заново.

Памятная доска архитектору Лазарю Чинёнову торжественно открылась в Петрозаводске 7 ноября в честь 111-летия с его дня рождения, сообщили в паблике городской администрации 8 ноября.

Мемориальная доска украсила фасад дома № 13 по улице Фридриха Энгельса. Здание — дом Онегзавода — было построено по проекту Чинёнова в 1952 году.





В церемонии открытия памятной таблички приняли участие десятки горожан — бывшие коллеги архитектора, его родные и близкие, а также представители администрации и Петросовета.



«Сложно представить, каким бы был Петрозаводск без Лазаря Ивановича Чинёнова… В далеком 47-м его назначили главным архитектором города, который нужно было восстанавливать после оккупации. Из оставленных войной руин вырос практически новый город. Лазарь Иванович занимал эту должность почти 18 лет», — написали в сообществе.

В источнике добавили, что Лазарь Иванович Чинёнов занимал должность главного архитектора Петрозаводска с 1947 по 1964 год.



Как на своей странице в соцсети отметила врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова, гостиница «Северная» и публичная библиотека, музыкальный театр и кинотеатр «Победа», университет и железнодорожный вокзал — все это и многое другое появилось или было восстановлено под руководством Лазаря Ивановича. Именно он определил, какими будут Октябрьский и Первомайский районы, Зарека и Голиковка.



