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«Достойный подарок городу!», — в Петрозаводске появится 15 троллейбусов из Петербурга

Новости. Общество
13:30, 22 Ноября 2023
фото: © Инна Колыхматова / VK

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Часть машин выйдет на линию до Нового года.

«Троллейбусный парк Петрозаводска скоро пополнится 15 машинами!», — напомнила в личном профиле врио мэра города Инна Колыхматова.

«Первая из них сегодня уже приехала из Санкт-Петербурга в ПМУП „Городской транспорт“. В течение месяца прибудут и оставшиеся», — добавила градоначальница.

По ее словам, чтобы все эти троллейбусы вышли на наши маршруты, необходимо время — они должны пройти техосмотр и страхование.

«Несмотря на то, что водители „Городского транспорта“ очень опытные, им все равно потребуется небольшая стажировка — несколько пробных поездок. Поэтому все 15 машин станут курсировать по городу, наверное, в январе. Но вот часть из них выйдет на линию уже до Нового года», — рассказала Колыхматова.

«Предвосхищая злые комментарии, сразу хочу отметить — да, это не новые троллейбусы, но все в хорошем состоянии. Они не стояли на стоянке в ожидании утилизации, а курсировали по питерским улицам. Каждый из них недавно прошел капитальный ремонт, практически все подключены к системе „Глонасс“ и оснащены камерами видеонаблюдения», — подчеркнула врио главы.

Инна Колыхматова добавила, что троллейбусный парк города нуждается в обновлении: с решением этой задачи помогает правительство региона.

«В прошлом году при поддержке республики в Петрозаводске появился 21 новый троллейбус. Нынешние 15 из Санкт-Петербурга — тоже результат усилий Главы Карелии. Летом обращение Артура Парфенчикова о безвозмездной передаче Петрозаводску троллейбусов поддержал губернатор Северной столицы Александр Беглов», — напомнила руководительница города.

«Достойный подарок городу! 15 машин позволят существенно обновить парк „Городского транспорта“. А в следующем году по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ ждем поставки еще 27 единиц электротранспорта. Эти троллейбусы приобретем на условиях льготного лизинга», — заявила Инна Колыхматова.

Напомним, ранее градоначальница ответила на «неудобные» вопросы о транспортной реформе, а также рассказала о планах приобрести для детей-сирот 21 квартиру.

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