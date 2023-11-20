Колыхматова рассказала о планах приобрести для детей-сирот 21 квартиру

На рассмотрение в Петросовет был внесен проект бюджета на следующий год.

«Каким будет бюджет Петрозаводска в ближайшие три года. По-прежнему социально ориентированным!», — написала в личном профиле врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова.

По ее словам, несколько дней назад на рассмотрение в Петросовет был внесен проект бюджета на следующий год, а также на плановый период 25-го и 26-го годов. Главный финансовый документ города уже прошел проверку в Минфине Карелии и экспертизу в Контрольно-счетной палате. Депутаты рассмотрят проект бюджета в первом чтении уже в пятницу, отметила градоначальница.

Доходы на следующий год составят 9 млрд, из которых 5,8 млрд — это финансовая поддержка из регионального бюджета. Расходы запланированы в сумме 9,1 млрд руб. По своей структуре городской бюджет по-прежнему остается социально ориентированным — это почти 80 процентов всех расходов.

Предусмотрено создание двух детских технопарков «Кванториум» на базе Университетского лицея и средней школы № 55, продолжение ремонтных работ в школе № 3 и начало капитального ремонта школ № 12, 29, 35 и 43.

Планируем приобрести 21 однокомнатную квартиру для детей-сирот.

Сохраняем льготы:

— в детских садах, в том числе членам семей участников СВО в виде освобождения от родительской платы;

— в школах — на питание отдельных категорий учащихся в рамках адресной социальной помощи и учащихся 1-4 классов.

Продолжим благоустройство общественных и дворовых территорий, ремонт автомобильных дорог, выполнение работ по благоустройству городского кладбища в, завершение начатых в этом году работ по благоустройству Почтовой площади.

Запланированы средства на приобретение в лизинг 27 троллейбусов.

В следующем году планируется завершение строительства конькобежной дорожки в спортивном комплексе «ЛУМИ». Как отметила градоначальница, реализация данных проектов стала возможной благодаря финансовой поддержке из федерального и регионального бюджетов, в том числе в рамках национальных проектов.

Во втором чтении депутаты Петросовета рассмотрят проект бюджета 19 декабря, добавила Колыхматова.