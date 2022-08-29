Дождь и туман надвигаются на Карелию

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на понедельник, 19 сентября.

В понедельник, 19 сентября, в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем по южным и центральным районам дождь, местами сильный, по северным районам местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью переменных направлений слабый, утром восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4,+9°С, днем +9,+14°С.

В Петрозаводске будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем сильный дождь. Ночью и утром туман. Ветер ночью переменных направлений слабый, утром восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +5,+7°С, днем +9,+11°С. Атмосферное давление будет падать.