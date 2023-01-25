ДТП после опасного обгона рядом с маршруткой в Петрозаводске зафиксировала камера видеонаблюдения

Дорожная авария произошла субботним утром.

В субботу, 25 февраля, в 09.59 в Петрозаводске столкнулись две легковушки.



Водитель одной из них пошел на опасный маневр - начал обгон пассажирского автобуса и врезался во встречный автомобиль.