Два района Петрозаводска остались без электричества

Аварийная бригада "ОРЭС-Петрозаводск" восстанавливает электроснабжение Кукковки и Голиковки, сообщает администрация города.

В результате отключения, произошедшего в 11.50, без электроснабжения остались 270 домов и здание Детского сада № 2 "Солнышко".

В настоящее время специалисты восстанавливают электроснабжение, сообщили в администрации Петрозаводска.