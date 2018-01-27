Два района Петрозаводска остались без электричества

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Аварийная бригада "ОРЭС-Петрозаводск" восстанавливает электроснабжение Кукковки и Голиковки, сообщает администрация города.
В результате отключения, произошедшего в 11.50, без электроснабжения остались 270 домов и здание Детского сада № 2 "Солнышко".
В настоящее время специалисты восстанавливают электроснабжение, сообщили в администрации Петрозаводска.
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