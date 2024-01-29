Десятки домов в Приладожье с ночи сидят без света из-за очередной аварии

В районе полуночи произошла серьезная авария на линии электроснабжения у поселка Сорола.

По информации ЕДДС Лахденпохского района, в ночь на 30 января произошла серьезная авария на линии электроснабжения в районе поселка Сорола.



Без электричества остаются дома на улице Заозерная в Лахденпохье и сам поселок Сорола.



Энергетики продолжают решать проблему, заверили в единой дежурно-диспетчерской службе.



Отметим, с конца прошлого года это далеко не первая авария на энергосетях этого района.