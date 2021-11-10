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Два теплохода остановят движение на федеральной трассе в четверг

Новости. Общество
18:40, 10 Ноября 2021
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Трасса «Кола» встанет 11 ноября из-за разводки моста через реку Нева, сообщили в пресс-службе Упрдора «Северо-Запад».

В четверг, 11 ноября, в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на трассе «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия).

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке теплохода «Меритус» и теплохода «Маринус» с максимальным высотным габаритом 22 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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