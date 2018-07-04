Две компании в Карелии лишатся статуса стратегических предприятий

По теме
Загрузка...
Правительство Карелии приняло решение снять статус стратегических предприятий с двух районных ДРСУ для возможности их последующей приватизации.
Члены правительства Карелии поддержали идею внесения изменений в перечень стратегических государственных унитарных предприятий республики.
Власти Карелии планируют исключить из перечня стратегических предприятий Сортавальское и Лоухское ДРСУ. Такая мера позволит запустить процесс приватизации этих дорожных компаний. На данный момент, по оценке правительства, оба ДРСУ не показывают эффективную работу в дорожной отрасли.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
29.06.2018, 21:30
27.06.2018, 19:40
30.06.2018, 18:22
28.06.2018, 15:57
30.06.2018, 17:33
30.06.2018, 13:18
Аналитика
02.07.2018 11:29
Политкухня
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
02.07.2018 11:27
29.06.2018 13:57
28.06.2018 12:43
27.06.2018 17:17
Чтиво
03.07.2018 11:19
Без политики
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
03.07.2018 09:25
02.07.2018 12:32
27.06.2018 16:01
Медиа
01.07.2018 15:35
Опрос
Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?
Комментарии