Две компании в Карелии лишатся статуса стратегических предприятий

Правительство Карелии приняло решение снять статус стратегических предприятий с двух районных ДРСУ для возможности их последующей приватизации.

Члены правительства Карелии поддержали идею внесения изменений в перечень стратегических государственных унитарных предприятий республики.

Власти Карелии планируют исключить из перечня стратегических предприятий Сортавальское и Лоухское ДРСУ. Такая мера позволит запустить процесс приватизации этих дорожных компаний. На данный момент, по оценке правительства, оба ДРСУ не показывают эффективную работу в дорожной отрасли.

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