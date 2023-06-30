Стало известно, какое место заняла Карелия среди российских регионов по качеству дорог

Республика сильно отстала от лидера, но опередила ближайшего соседа.

По данным Росстата, только чуть более половины российских автомобильных дорог отвечает нормативным требованиям. В 41 регионе страны доля качественных трасс выше, в 44 субъектах Федерации — ниже. Инфографику разместило агентство РИА Новости.

Лидером по количеству хороших дорог является Москва с показателем 97,6 процента. Последнюю строчку рейтинга занимает Архангельская область — здесь стандартам соответствуют лишь 13,3 процента магистралей.

Карелия заняла 60-е место — ближе к концу рейтинга. Доля дорог регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2022 года составила в республике 43,3% — почти в 2,5 раза меньше, чем у лидера рейтинга, но и почти втрое больше, чем в Архангельской области.