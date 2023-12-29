Две скорых для сложных дорожных условий получила Карелия

Автомобили скорой помощи повышенной проходимости поступили в два медучреждения Карелии.

Автомобили повышенной проходимости на базе «УАЗ» получили Пяозерская врачебная амбулатория и Сегежская ЦРБ, сообщил в личном профиле в соцсети «ВКонтакте» глава Минздрава Карелии.

Новые машины вручили перед новым годом.



«Такие подарки дарим больницам в течение пяти лет, обновляя парк автомобилей», — рассказал Михаил Охлопков.

Автомобиль полностью подготовлен к эксплуатации в сложных дорожных условиях. Оборудование в машине позволит провести неотложные медицинские процедуры и стабилизировать состояние пациента до прибытия в медучреждение. Этот автомобиль станет незаменимым помощником для спасения жизней в критических ситуациях, отметили в республиканском Минздраве.