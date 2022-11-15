Движение троллейбусов в Петрозаводске ограничено из-за ДТП

ДТП на Лососинском шоссе в Петрозаводске привело к тому, что троллейбусам пришлось частично изменить маршрут движения.

Об этом сообщили в ПМУП «Городской транспорт».

Авария произошла на Лососинском шоссе в том месте, где троллейбусы маршрута N1 обычно разворачивались перед выездом в обратный рейс.

Сейчас у них такой возможности, поэтому они не заезжают на Лососинское шоссе, а разворачиваются на кольцевой развязке с Лесным проспектом.