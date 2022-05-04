Двое маленьких детей, пропавших в Петрозаводске 23 апреля, нашлись

Как сообщили в МВД Карелии, дети найдены, их здоровью ничего не угрожает.
Полиция Петрозаводска проинформировала об окончании розыска двух маленьких детей, пропавших в столице Карелии 23 апреля.
Как сообщили в МВД, дети найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Криминальной составляющей в их исчезновении также нет.
Полиция поблагодарила СМИ и неравнодушных граждан за помощь в поисках.
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