Двоих мужчин будут судить в Петрозаводске за изнасилование маленьких детей 30-летней давности

В суд карельской столицы направлено уголовное дело о совершенном 30 лет назад изнасиловании малолетних детей.

В первом отделе по расследованию особо важных дел Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего мужчины и его 68-летнего приятеля, обвиняемых в изнасиловании малолетних.



По версии следствия, в октябре 1993 года трое мужчин в Петрозаводске изнасиловали двух девочек 11 и 13 лет.

Доказательства, собранные на первоначальном этапе расследования оказались недостаточными: не было очевидцев преступления, потерпевшие в силу своего возраста и психологического состояния не смогли уверенно опознать злоумышленников.



Последние активно мешали следствию, обеспечили себе алиби, а после - уехали из Карелии. Предварительное расследование возобновили в этом году. В частности, повторно допросили потерпевших, проживающих сейчас в в других регионах России, а также установили и допросили всех, кто обладает нужной следствию информацией.

Как пишет пресс-служба Следкома республики, удалось собрать неоспоримые доказательства причастности к изнасилованию троих уроженцев Дагестана.

Двоих задержали на родине и привезли в Петрозаводск, где отправили под арест. Третий умер в 2011 году.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.