Завершается расследование дела о групповом изнасиловании двух маленьких девочек в Петрозаводске

По версии следствия, в октябре 1993 года трое дагестанцев изнасиловали в гостинице двух девочек 11 и 13 лет.

Расследование уголовного дела об изнасиловании двух девочек в одной из гостиниц карельской столицы подходит к концу. Вскоре материалы передадут в суд, заявили в Следкоме республики.



Напомним, по версии следствия, в октябре 1993 года трое уроженцев Дагестанской АССР обманом заманили в гостиничный номер двух девочек 11 и 13 лет, где изнасиловали их.



Доказательства, собранные на первоначальном этапе расследования оказались недостаточными: не было очевидцев преступления, потерпевшие в силу своего возраста и психологического состояния не смогли уверенно опознать злоумышленников.



Последние активно мешали следствию, обеспечили себе алиби, а после - уехали из Карелии. Предварительное расследование возобновили в этом году. В частности, повторно допросили потерпевших, проживающих сейчас в в других регионах России, а также установили и допросили всех, кто обладает нужной следствию информацией.

Как пишет пресс-служба Следкома республики, удалось собрать неоспоримые доказательства причастности к изнасилованию троих уроженцев Дагестана.

Двоих задержали на родине и привезли в Петрозаводск, где отправили под арест. Третий умер в 2011 году.