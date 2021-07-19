Дым от пожаров приближается к экскурсионной зоне заповедника «Кивач» в Карелии

Государственный природный заповедник «Кивач» предупреждает туристов о задымлении и запахе гари.

На экскурсионной зоне заповедника «Кивач» возможно задымление и запах гари от лесных пожаров, действующих на соседних территориях.

В заповеднике ежедневно проводится мониторинг пожароопасной ситуации с земли и с воздуха с помощью квадрокоптеров.

«Уважаемые граждане! Будьте внимательны и аккуратны, — обращаются сотрудники заповедника „Кивач“ к посетителям. — О возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80».

Напомним, в Кондопожском районе горит лес у поселка Нелгомозеро.