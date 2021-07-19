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Дым от пожаров приближается к экскурсионной зоне заповедника «Кивач» в Карелии

Новости. Происшествия
13:40, 20 Июля 2021
фото: Государственный природный заповедник «Кивач»

Государственный природный заповедник «Кивач» предупреждает туристов о задымлении и запахе гари.

На экскурсионной зоне заповедника «Кивач» возможно задымление и запах гари от лесных пожаров, действующих на соседних территориях.

В заповеднике ежедневно проводится мониторинг пожароопасной ситуации с земли и с воздуха с помощью квадрокоптеров.

«Уважаемые граждане! Будьте внимательны и аккуратны, — обращаются сотрудники заповедника „Кивач“ к посетителям. — О возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80».

Напомним, в Кондопожском районе горит лес у поселка Нелгомозеро.

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Комментарии

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Кузьма Петрович
2021-07-20 13:49:11
Вот страна: если не затопит ,так сгорим.... ничего не продумано, никакой защиты от "горе-руководителей"!?
врунофф
2021-07-20 13:46:12
Пора бы всех этих туристов сопроводить до границы республики. Понаехали и шастают везде, спичками чиркают.
Гость
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