ГИБДД Карелии предупредила о сложной ситуации на дорогах из-за перепадов температуры

Понижение температуры воздуха после очередной оттепели в ближайшие дни приведет к гололедице на дорогах Карелии.

Об этом сообщили в ГИБДД республики.

«В республике в настоящий момент продолжают выпадать осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Температура воздуха будет держаться около 0, -1 градусов. В последующие дни синоптики информируют о понижении температуры до минусовых показателей, возможно образование гололедицы», — говорится в сообщении.



ГИБДД рекомендует водителям, планирующим дальнюю поездку, ознакомиться с дорожными условиями на протяжении всего предстоящего пути следования, с расположением на маршруте мест для отдыха, автозаправок, техсервиса.

За текущей ситуацией на трассе «Кола» можно следить онлайн с помощью камер видеонаблюдения на сайте ФКУ Упрдор «Кола».